Хабаровск, , 06:06 — REGNUM За минувшие сутки в Хабаровском крае излечились от COVID-19 более 600 пациентов. При этом новых случаев заражения коронавирусом выявлено 320, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За 25 января выздоровели 675 человек, три пациента скончались.

Для лечения больных COVID-19 развернуты 2511 коек, свободны 1118. На кислородной поддержке — 847 пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ — 53 человека.

На 26 января в крае с начала пандемии зарегистрирован 131 691 носитель коронавируса, 124 659 человек выздоровели. Не справились с COVID-19 1326 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске официально подтверждено уже несколько случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».