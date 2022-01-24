Москва, , 14:39 — REGNUM Россия поддерживает принцип охвата вакцинацией 70% населения планеты. Об этом на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаила Мурашко © Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей»

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«Российская Федерация поддерживает задачи, обговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года, а именно достижения охвата вакцинации от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара», — сказал Мурашко.

По его словам, в России охват «уже достиг указанных цифр для взрослого населения».