Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM В Свердловской области от Covid-19 излечились еще 862 человека. В общей сложности в регионе ковид победили 186 540 граждан, сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

За 23 января в регионе обнаружили 1202 случая заражения коронавирусом. В реанимации находится 171 человек. Это на 8 меньше, чем днем ранее. Всего в области выявили уже 211 712 заражений.

В стационарах находятся 2152 ковид-пациента. Скончались от коронавирусной инфекции уже 9906 человек.