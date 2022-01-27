Ульяновск, , 09:55 — REGNUM В Ульяновской области сохраняются «низкие темпы вакцинации и ревакцинации» от ковида. План по вакцинации выполнен почти на 83%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По официальным данным (на 26 января), с начала прививочной кампании в регион поступило 867 842 комплекта вакцин от COVID-19. Прививки сделали более 655 тыс. жителей, что составляет, по оценке властей, 82,6% от плана. В настоящее время ежедневно прививаются более 2,1 тыс. человек.

«Штамм «Омикрон» уже официально пришёл в область, отсюда наблюдается стремительный рост заболеваемости. При этом сохраняются низкие темпы вакцинации и ревакцинации», — заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

По его словам, «большинство пациентов», госпитализированных в ковидные стационары, — не привитые жители старше 60 лет.

Ревакцинацию прошли более 100 тыс. человек. Напомним, что в январе 2022 года ревакцинировался губернатор Алексей Русских.

Напомним, что с 27 января в Ульяновской области вернули ряд ограничений. В частности, допуск в торговые центры, ТРЦ, а также заселение в гостиницы теперь проводится на основании сертификатов о вакцинации (QR-коды) или справке о перенесённом заболевании, либо отрицательном результате теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба России на 21 января уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составлял 69,5%.

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