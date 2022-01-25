Оренбург, , 08:06 — REGNUM В поликлиниках Оренбурга с 25 января приостанавливают оказание плановой помощи. Об этом заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова во время проверки работы городских поликлиник в период подъема респираторной заболеваемости.

В поликлинике

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«С целью возможности мобилизации кадровых ресурсов для оказания неотложной помощи и исключения инфицирования жителей в поликлиниках с 25 января временно в Оренбурге будет приостановлена плановая поликлиническая помощь, которую можно отложить», — сказала глава областного минздрава.

Савинова раскритиковала работу поликлиники на ул. Джангильдина. По ее словам, медучреждение оказалось не вполне готово к приему увеличению потока пациентов с признаками ОРВИ. Раскрыто недостаточно кабинетов, не созданы необходимые условия для ожидания людьми приема врача.

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