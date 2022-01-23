Ростов-на-Дону, , 20:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественного транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Масочный режим в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«В настоящее время эпидемиологическая обстановка на территории Ростовской области остается напряженной в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», — сказано в сообщении.

В рамках предупреждения распространения инфекции проводятся дополнительные проверки санитарного состояния подвижного состава, а также соблюдения пассажирами масочного режима. Рейды проводят 18 мониторинговых групп.