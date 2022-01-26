Курган, , 16:54 — REGNUM В Курганской области за сутки на 26 января с коронавирусной инфекцией госпитализировано 19 человек, выписались по выздоровлению 20 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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За сутки лабораторно подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом. Это на 18 случаев больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 января выявлено 53 211 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 703 человека, скончались 1043 (два пациента за минувшие сутки).

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