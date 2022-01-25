Абакан, , 09:52 — REGNUM Ещё три человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в республиканском правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины (83 года, 86 лет) и 66-летний мужчина.

С начала 2022 года в Хакасии скончались 120 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 291 носитель коронавируса, выздоровели 99 человек.

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