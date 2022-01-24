Новосибирск, , 12:42 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 января, в стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2295 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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За сутки было выявлено 242 новых носителя коронавируса, всего — 100 837 случаев заражения, в том числе у 11 525 детей. Выздоровело в регионе 72 450 пациентов, 302 — за сутки. Скончались ещё одиннадцать пациентов, за всё время — 4540 человек.

В отделениях реанимации сейчас находится 261 человек, на ИВЛ — 41 пациент.