Якутск, , 07:29 — REGNUM В Якутии объявили мобилизацию медработников из-за распространения COVID-19. На персонал больниц в связи со сложной обстановкой по коронавирусу легла очень сильная нагрузка. В связи с этим руководство региона призывает жителей республики, у которых есть медицинское образование, помочь в оказании помощи землякам, сообщила 24 января на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На медицинскую сеть и первичное медицинское звено легла колоссальная нагрузка, превышающая нормативы и условия повышенной готовности», — подчеркнула вице-премьер.

Она обратилась за помощью к якутянам, которые имеют высшее медицинское образование, но не работают по специальности. В том числе к оказанию помощи людям привлекут депутатов Госсобрания региона Владимира Чичигинарова и Ольгу Явловскую.

Сложная ситуация с COVID-19 возникла в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Намском и Сунтарском районах, отметила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 108 жителей Якутии, заразившихся коронавирусной инфекцией, 20 января попали в больницы. Это восьмая часть от всех заболевших за сутки. В том числе госпитализированы были четверо детей.