Абакан, , 07:07 — REGNUM Ещё три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в региональном правительстве.

Больничные койки в коронавирусной поликлинике Mos.ru

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Жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины (55-летняя и 61 летняя) и 43-летний мужчина.

С начала 2022 года в Хакасии умерли 123 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 292 случая заражения коронавирусом, выздоровели 119 человек.

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