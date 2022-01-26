Москва, , 10:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 20 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 26 января сайт правительства России.

Лекарство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Основная часть суммы, более 15 млрд рублей, будет направлена на закупку незарегистрированных в России препаратов. В списке закупок — не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира, 78 456 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба, 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и 515 тыс. упаковок ремдесивира.

Закупками лекарств займётся подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Ещё свыше 5 млрд рублей направят регионам на обеспечение лекарствами пациентов, получающим медпомощь амбулаторно.