Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM В Ленинградскую область поступила первая партия детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М». Об этом 24 января сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» Пресс-служба администрации Ленинградской области

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«Пока партия небольшая — всего 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат», — уточнили в комздраве.

Отметим, всего региону необходимо порядка 35 тыс. комплектов вакцины, чтобы провести профилактику от коронавируса у детей с 12 до 17 лет.

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