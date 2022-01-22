Москва, , 12:50 — REGNUM При заражении штаммом коронавируса «Омикрон» у больного может наблюдаться один симптом и же целый комплекс признаков заболевания. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Данный штамм, как отмечает специалист, сопровождается различными клиническими проявлениями. Он отметил, что «Омикрон» может протекать в виде насморка или же в виде недомогания (головных болей, нарушения сна).

При более выраженной клинической картине могут наблюдаться и температурные реакции, передает ТАСС.

Тимаков подчеркнул, что наличие сразу головной боли, насморка, боли в горле, расстройства стула, осиплости, почти на 100% говорит о том, что у человека «Омикрон».