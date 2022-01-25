Самара, , 08:18 — REGNUM Еще 28 случаев заражения новый штаммом «Омикрон» выявили в Самарской области. Об этом 25 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

Глава управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова оценивает эпидемиологическую ситуацию в области как напряженную, с тенденцией к росту заболеваемости.

По ее словам, в регионе подтверждены еще 28 случаев нового штамма «омикрон». Вместе с этим, в Самарской области выявляют также парагрипп, грипп Н3N2, аденовирусные инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 января в Самарской области выявили 13 случаев заражения штаммом «Омикрон».