Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Пользователи социальных сетей подвергли критике новые коронавирусные ограничения, введённые в Санкт-Петербурге. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения людей на этот счёт.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Петербурге ввели новые ограничения, которые касаются организации детского отдыха, развития и образования. Согласно постановлению, в период с 28 января по 13 февраля на дистанционный формат работы переходят организации дополнительного образования. На время закрываются кружки, секции и студии. К тому же несовершеннолетние не смогут посетить ряд развлекательных и досуговых мест (зоопарки, музеи, кинотеатры и другие).

Эти меры вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей. Многие восприняли эту новость крайне негативно. Корреспондент ИА REGNUM выбрал наиболее яркие комментарии (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Часть пользователей посчитала, что ограничение возможности детей ходить на секции и развиваться, может привести не к положительным результатам, а наоборот, к другим негативным последствиям.

«Да запретите уже навсегда! Ну нечем будет подросткам заняться, возрастёт преступность-это же такие пустяки!!!», — считает Елена И.

Другие пользователи увидели в постановлении нелогичность, поскольку был введён запрет на посещение фитнес-клубов, спортивных секций и мероприятий. Комментаторы считают, что ограничение возможности заниматься спортом недопустимо, так как физкультура укрепляет организм несовершеннолетнего.

«Пока ребёнок занимается спортом, не болеет ВООБЩЕ не чем. Не порядок, надо всё закрыть, пусть лучше по врачам ходит чем в зал. А потом вырастает цена из-за того что люди вынужденны платить аренду и не работать», — оставил свой комментарий Вячеслав С.

Среди пользователей нашлись и те, кто иронизировал над ситуацией в комментариях. Сергей А. считает, что «не какого зоопарка не надо и так сплошной цирк и зоопарк кругом».

В комментариях также отметилось большое количество пользователей, которые не видят необходимости в введении каких-либо ограничений в Петербурге. Пользователи приводили в пример страны Европы, где правительство уже активно отказывается от внедрения антиковидных мер. Так считает и Владимир В.:

«Все ограничения, которые принимались ранее, уже показали свою полную неэффективность, сейчас должно что то вдруг изменится? Либо максимально жестко все закрыть, и метро в том числе, либо полностью все открыть», — содержится в комментарии пользователя.

Однако среди всего негатива нашлись люди, которые поддержали введение таких мер. Ссылаясь на ухудшение ситуации в городе, пользователи разделяют идею новых ограничений и считают, что «реально закрыть нужно… Болеют сейчас сильно дети, сходили на мероприятие и темпер через несколько дней у ребенка 39».

Напомним, в Санкт-Петербурге наблюдается увеличение числа заражений коронавирусной инфекцией. В связи с ростом госпитализаций детей в медицинские учреждения в Петербурге разворачивают дополнительные койки.

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