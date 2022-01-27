Петропавловск-Камчатский, , 03:09 — REGNUM Основная нагрузка при распространении нового штамма коронавируса «Омикрон» приходится на амбулаторное звено и на Камчатке оно готово к резкому всплеску заболеваемости, об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением больницы №1 Петропавловска-Камчатского Елена Чуян.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Практика других регионов показывает, что вирус «Омикрон» протекает в лёгкой форме, поэтому основная нагрузка может прийтись именно на амбулаторное звено. Поликлиники готовы к возможному удару новой волны коронавируса. В нашей поликлинике укомплектованность врачей составляет 70−80%. При необходимости мы сможем привлечь дополнительных врачей, то есть у нас есть специалисты, которые могут работать с заболевшими коронавирусом», — цитирует Чуян пресс-служба правительства края.

Больница обеспечена достаточным запасом медицинских препаратов для пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки в ковидные госпитали попали ещё 29 человек (днём ранее — 43). Всего на 26 января в стационарах проходят лечение от COVID-19 211 пациентов.