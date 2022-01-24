Москва, , 13:32 — REGNUM За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции умер 71 заболевший. Об этом 24 января сообщили в столичном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это меньше, чем днём ранее, когда умерли 73 пациента. Общая смертность в столице за период пандемии составила 38 439 летальных исходов.

Показатели по смертности сохраняют стабильность на фоне резкого роста числа заражений. За сутки в столице было выявлено 19 509 новых носителей вируса. Уровень госпитализации также соответствует прошлым периодам — 992 человека доставлено в ковид-стационары за последние сутки.