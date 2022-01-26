Москва, , 18:38 — REGNUM Не должно быть прекращения оказания детям плановой помощи, несмотря на ситуацию с COVID-19, заявил 26 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Указав на то, что в стране ряд детских лечебных учреждений сворачивает свою работу по оказанию плановой помощи, Путин заявил:

«Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась».

Он предложил оказать регионам, которые нуждаются в поддержке, необходимую помощь. Президент напомнил, как в 2020 и в 2021 году успешно осуществлялось «перемаршрутирование».

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