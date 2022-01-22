Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки отмечен рост госпитализаций с COVID-19. Загрузка коечного фонда составляет 66,8%. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 22 января, передаёт ИА REGNUM.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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Общее число пациентов, получающих медицинскую помощь, достигло 10 989 человек. В настоящее время лечение в стационарных условиях получают 2 039 пациентов с COVID-19. Состояние 27 человек врачи оценивают как тяжёлое. 8 950 жителей Ростовской области лечатся амбулаторно.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону готовы принять дополнительные меры в борьбе с коронавирусом. В частности, в Ростовской области будет увеличен коечный фонд и штат волонтёров-медиков.

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