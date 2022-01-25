Курган, , 18:31 — REGNUM В Курганскую область поступила вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков 12−17 лет в количестве 720 доз. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Прививка Pxhere.com

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«Для вакцинации необходимо будет добровольное согласие и заявление одного из родителей ребёнка, или после 15 до 17 лет — заявление самого ребенка на вакцинацию», — уточняют в оперштабе.

Как ранее сообщало РЕ, 24 января глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что «однозначно привьёт своих детей от ковида, потому что это единственная защита».

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