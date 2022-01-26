Люберцы, Московская область, , 13:58 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 26 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 669. Следом за Люберцами идет Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 539 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 479 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 6709 новых случаев заражения коронавирусом.

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