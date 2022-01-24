Севастополь, , 10:23 — REGNUM В Севастополе 33 пациента с коронавирусом госпитализированы за последние сутки, данные статистики на утро 24 января опубликовала пресс-служба правительства города. Накануне, 23 января, было госпитализировано 29 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом, это на 40 больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 12 человек. Пять пациентов в возрасте от 66 до 93 лет скончались.

На утром 24 января в коронавирусных стационарах региона находятся 407 пациентов, из них 312 — с подтвержденным COVID-19. Всего в регионе развернуто 602 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Отметим, с начала пандемии заражение коронавирусом выявили у 55 136 человек, выздоровели 51 383 человека, 1 935 умерли.

На утро 24 января в Севастополе вакцинировались против коронавируса 289 214 человек. Второй этап вакцинации прошли 276 705 жителей региона.