Нарьян-Мар, 24 января 2022, 18:18 — REGNUM В Ненецком автономном округе за последние сутки выявили 46 случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.
В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 146 человек. Из них стационарное лечение получают 26 человек, амбулаторное — 120.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки выявили свыше 19,5 тыс. заражений коронавирусом.