Краснодар, , 10:30 — REGNUM Два детских сада полностью закрыты на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Данные 21 января опубликовал региональный оперативный штаб.

Детский сад Glavarb.ru

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Решение о полном закрытии принято в отношении детского сада №17 в Сочи и детского сада №32 в Выселковском районе.

По данным на утро 21 января, также закрыта 61 группа в 23 детских садах Краснодара, Сочи, Гулькевичского, Калининского, Каневского, Крымского и Щербиновского районов.

Кроме того, на дистанционный режим обучения в связи с карантином из-за коронавируса переведены 129 классов в 74 школах Анапы, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Абинского, Белоглинского, Выселковского, Ейского, Каневского, Крымского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Староминского, Тбилисского, Туапсинского и Успенского районов. Ученики обучаются дома с использованием дистанционных образовательных технологий. Ролностью закрытых на карантин школ нет.

Также в шести колледжах региона закрыто десять групп.

По данным на 20 января, в Краснодарском крае показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2257. С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 128 291 человека.