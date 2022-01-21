Архангельск, , 15:51 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 531 человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, такой рост заболеваемости связан с повышенной контагиозностью нового штамма «Омикрон».

В маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших за последние сутки: 167 архангелогородцев; 103 северодвинца; 35 жителей Плесецкого округа; 34 новых случая выявлено в Котласе; 27 — в Устьянском районе; 25 — в Мирном; 23 — в Вельском районе; 20 — в Мезенском; 19 — в Новодвинске; 16 — в Коряжме; по 10 — в Коношском и Холмогорском районах; 8 — в Виноградовском округе; по 7 — в Няндомском и Приморском районах; по 5 — в Каргопольском округе и Котласском районе; по 3 — в Ленском и Пинежском районах; 2 — в Красноборском районе.

«В статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Индию», — сообщили в минздраве.

Напомним, накануне, 20 января, в регионе было выявлено менее 400 заболевших ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области официально подтверждены девять случаев заражения «Омикроном».