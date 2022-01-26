Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки не зарегистрировали ни одного летального случая среди пациентов заболевших COVID-19. Об этом 26 января сообщает федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отметим, что 24 января в Петербурге было зарегистрировано 58 летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19.

Всего с начала пандемии в городе на Неве скончались от ковида 29 537 горожан. При этом заразились коронавирусом 950 475 человек. Из которых выздоровели — 844 045.

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