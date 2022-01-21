Сыктывкар, 21 января 2022, 22:39 — REGNUM В Коми за сутки ковидом заболели 30 вакцинированных, 28 из них проходят лечение амбулаторно. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.
В списке вакцинированных — более 394 тысяч жителей Коми, более 65 тысяч — уже прошли ревакцинацию.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на фоне роста заболеваемости ковидом запретили проведение массовых мероприятий.