Астрахань, , 13:10 — REGNUM В Астраханской области 25 января подтверждено 408 новых случаев заражения коронавирусом — на десять больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 86 тыс. 552 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1032 человека.

За весь период 2620 человек скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,26.