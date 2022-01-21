Архангельск, , 22:16 — REGNUM В Архангельской области с 24 января на удаленный режим работы переведут не менее 30% госслужащих и работников областных исполнительных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Удаленная работа

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"Такая же рекомендация по переводу на дистанционную работу не менее 30% работников дана остальным работодателям», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Архангельской области отмечен резкий рост заболеваемости COVID-19, только за последние сутки в регионе выявили более 500 случаев. В минздраве ухудшение ситуации связали с появлением в области «Омикрона», при этом официально новый штамм подтвержден пока у девяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Архангельской области не прогнозирует резкого роста нагрузки на стационары медучреждений из-за увеличения числа заболевших ковидом.