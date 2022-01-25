Тосно, Ленинградская область, , 16:35 — REGNUM В Ленинградской области, на базе педиатрического отделения Тосненской больницы, развернули 50 коек для больных COVID-19 детей. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе областной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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Как уточнили в комздраве, пока пациентов на развернутых койках нет.

«Привозить на лечение детей будут со всей области», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что всего на данный момент в Ленинградской области развернуто 1939 коек, из них свободно коек 599. Большая часть инфицированных коронавирусом жителей области проходят лечение дома.

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