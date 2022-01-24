Обнинск, Калужская область, , 17:28 — REGNUM В Обнинске Калужской области на минувшей неделе зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом среди детей от 7 до 12 лет, сообщает 24 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного санитарного врача города Владимира Маркова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За неделю 228 детей заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Случаев гриппа нет.

В Калуге, по данным городского управления образования, отмечается всплеск заболеваемости сезонными заболеваниями в школах и детсадах.

«По сравнению с пятницей у нас на понедельник наблюдается рост сезонных заболеваний и педсостава, и детей, но больше педсостава. Есть отдельные очаги, крупные школы, где у нас достаточно большое количество учителей заболело. Например, школа № 46 — там сразу 14 человек не вышли и директор заболел. В дошкольных учреждениях ситуация разная. В ряде учреждений выявлен большой рост заболеваемости, в то время как в других — заболевших нет совсем», — отметила начальник управления образования Ольга Лыткина.

В то же время в управлении образования Калуги надеются обойтись без перевода школ на дистанционное обучение.

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