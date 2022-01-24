Обнинск, Калужская область, 24 января 2022, 17:28 — REGNUM В Обнинске Калужской области на минувшей неделе зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом среди детей от 7 до 12 лет, сообщает 24 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного санитарного врача города Владимира Маркова.
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За неделю 228 детей заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Случаев гриппа нет.
В Калуге, по данным городского управления образования, отмечается всплеск заболеваемости сезонными заболеваниями в школах и детсадах.
В то же время в управлении образования Калуги надеются обойтись без перевода школ на дистанционное обучение.
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