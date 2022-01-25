Рязань, 25 января 2022, 17:52 — REGNUM Значительный рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией фиксируют в лечебных учреждениях Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 25 января в оперативной группе правительства региона.
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По данным минздрава Рязанской области, в городской поликлинике ОКБ отмечен скачкообразный рост заболевших среди прикреплённого населения — за три последних дня количество пациентов с положительными ПЦР-тестами увеличилось в три раза. Специалисты отмечают, что такая картина характерна для штамма «Омикрон», который проявляется симптомами похожими на ОРВИ, такими как насморк, боль в горле, повышение температуры.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в регионе обновлён суточный рекорд по COVID-19 — зарегистрировано 327 случаев заражения, в больницы госпитализировано 108 пациентов.