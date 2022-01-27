Абакан, , 06:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 292 носителя коронавируса, выздоровели 119 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в правительстве республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала 2022 года в регионе подтверждено 3128 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,5; за семь дней — 2,3.

Амбулаторно лечатся 3107 (+749) пациентов с коронавирусной инфекцией, в стационарах — 457 (+17), из них 12 на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Хакасии было выявлено 283 носителя коронавируса, выздоровели 150 человек.

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