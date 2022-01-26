Абакан, , 10:07 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 283 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, коэффициент распространения инфекции за семь последних дней составил 2,2.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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В большинстве случаев носители обратились к врачам с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии, либо входили в число контактных лиц.

«6 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 17 — при самостоятельном обследовании, 4 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, всего с начала года в республике выявлено 2836 случаев инфицирования.

По данным на 26 января, в ковидных стационарах региона лечатся 440 пациентов (+26 за сутки), 15 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 2358 человек (+339). Число контактных лиц достигло 6769.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 медицинские организации республики начали ограничивать плановую медпомощь.

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