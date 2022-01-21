Биробиджан, , 10:55 — REGNUM Еврейская автономия подала заявку на поставку 5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Прививочный материал нужен региону для ревакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«На сегодня в регионе в наличии 1800 доз вакцины «Спутник Лайт», все они распределены из государственного предприятия ЕАО «Фармация» по медицинским лечебным учреждениям региона. Вчера департамент здравоохранения подготовил приказ о перераспределении вакцин «Спутник Лайт» из районных и центральных районных больниц в областную больницу для вакцинации жителей регионального центра», — начальник департамента здравоохранения правительства Еврейской автономной области Андрей Лебедев.

Повышенный спрос на «Спутник Лайт» он объяснил тем, что она приоритетна для ревакцинации. Однако в случае отсутствия этого вида вакцины можно привиться любой другой, отметили в департаменте здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане из-за COVID-19 приостановили обучение детей в трёх классах школ города. Помещения учреждений образования дезинфицируют.