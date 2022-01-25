Волгоград, , 17:43 — REGNUM Первая партия вакцины «Спутник-М», предназначенной для иммунизации детей и подростков, поступила в Волгоградскую область, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе администрации региона.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По данным облздрава, регион получил 1 440 комплектов вакцины. В шесть детских поликлиник направили 240 доз — их распределили между четырьмя медучреждениями Волгограда, а также направили в Волжский и Камышин.

С начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступило 1 766 094 комплекта различных вакцин против COVID-19. Среди взрослого населения прививки сделали 1 461 067 человек.