Москва, , 12:58 — REGNUM Однозначно готовы сделать прививку своему ребёнку вакциной от коронавируса «Спутник М», 11% родителей в России, скорее готовы — 22%. Об этом свидетельствует опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Вакцина для детей «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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Однозначно не планирует вакцинировать своего ребёнка 32%. Ещё 35% скорее не собираются, объясняя свою позицию недостаточным тестированием вакцины «Спутник М».

Тех, кто готов сделать прививку детям, больше среди родителей, вакцинированных от COVID-19 — 15% против 2% среди невакцинированных. Категорически против вакцинации 62% непривитых матерей.

Опрос проведён 20—24 января 2022 года. Опрошены 500 родителей детей 12—17 лет в 185 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве первый компонент вакцины «Спутник М» получили более половины участников исследования — более 1500 подростков.

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