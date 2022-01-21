Кемерово, , 10:47 — REGNUM В Кемеровской области работодателям рекомендовали установить бесконтактные термометры на входе в организации. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, они должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше.

На удалёнку должны уйти и те, у кого есть хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесшие инфаркт или инсульт; беременные женщины.

Этим категориям граждан просят по возможности предоставить отпуска.

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