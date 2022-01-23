Иркутск, , 10:15 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 23 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7467 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 165 169 (+551 за сутки).

За последнее время это рекордный показатель. Госпитализированы 2098 (+103 за сутки).

В то же время излечились 152 435 пациента (+157 за сутки).

Ещё 601 пациент погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1).

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