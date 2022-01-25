Благовещенск, , 05:38 — REGNUM В Приамурье подали заявку на получение 1000 доз вакцины от коронавируса для детей 12−17 лет. Прививки подросткам будут делать добровольно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, вакцинировать детей будут только с согласия родителей. Она также подчеркнула, что некоторые амурчане уже изъявили желание привить своего ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже издали специальный приказ, которым поставлен план по вакцинации от COVID-19 75% подростков. Это вызвало в республике волну возмущения.