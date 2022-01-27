Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM В Екатеринбурге 407 классов перевели на дистанционный формат обучения. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции и увеличение уровня заболеваемости ОРВИ в регионе. Об этом заявила заместитель главы департамента образования администрации Екатеринбурга Алена Бабченко.

ОРВИ у ребёнка

Ponchikov.net

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Чиновница также отметила, что теперь возрастет нагрузка на учителей. В своей работе им придется совмещать очный и дистанционный форматы обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в столице региона 69 классов обучались вне стен учебных заведений. Теперь число классов, переведенных на дистант, увеличилось почти в шесть раз и составило 407. Однако переводить все школы на дистанционный формат обучения свердловские власти пока не планируют.