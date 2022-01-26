Курск, , 12:36 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 100 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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26 января зарегистрировано 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 20 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе был выявлен 85 тыс. 61 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 80 тыс. 350 пациентов, в том числе 127 — за последние сутки.

Всего скончались 2162 человека. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.