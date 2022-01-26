Саранск, , 17:31 — REGNUM Мордовия получит 28,376 млн рублей из федерального бюджета на закупку лекарств для больных с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лекарства (сс) FraukeFeind

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Централизованной закупкой будет заниматься Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. После ее завершения лекарства поступят в больницы и поликлиники регионов.

Уточняется, что основная часть средств будет направлена на закупку незарегистрированных в России лекарственных препаратов: Молнупиравир (противовирусный препарата), Сотровимаб (моноклональные антитела к SARS-CoV-2 и другим коронавирусам), Тиксагевимаб + Цилгавимаб (препарат для профилактики коронавируса), Ремдесивир (противовирусное).

В оперштабе подчеркнули, что все препараты будут выдаваться пациентам бесплатно по назначению лечащего врача.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 58 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 83 пациента. В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 622 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 3379 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

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