Новосибирск, , 10:34 — REGNUM В Новосибирской области, исходя из данных статистики, есть все предпосылки для начала пятой волны заболеваемости COVID-19 и его новой разновидностью — штаммом «Омикрон». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Травников.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пока ситуация не подталкивает нас ко введению новых ограничительных мер, но мы должны сконцентрироваться на обеспечении полного, стопроцентного исполнения действующих ограничительных мер и мер санитарно-эпидемической безопасности по рекомендациям Роспотребнадзора», — подчеркнул Травников.

За последние сутки в регионе были госпитализированы 52 пациента с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию.