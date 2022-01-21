Грозный, , 11:44 — REGNUM В Чечне попросили родителей школьников и студентов ограничить их контакты. В целях избежания заражения их коронавирусом необходимо держать детей под контролем, не пускать детей после школы в другие заведения и к родным и друзьям. Такие рекомендации дал министр образования и науки республики Хож-Бауди Дааев.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В связи с ростом заболеваемости мы просим вас держать на особом контроле вопросы передвижения своих детей после учёбы и сделать всё возможное для того, чтобы они сразу же возвращались домой после своих занятий, без посещения каких-либо других заведений, визитов к родственникам, знакомым», — приводит слова министра ИА «Чечня Сегодня».

Дадаев также рекомендовал родителям в случае появления первых симптомов заболевания у детей сразу обращаться к врачам, ограничив их от контактов и исключив возможность распространения коронавируса.

Напомним, в Чечне в последние дни наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. По данным федерального оперштаба за 20 января, в регионе было выявлено 159 заболевших за сутки.

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