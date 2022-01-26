Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM В детской городской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова количество коек для детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее выросло до 611. Об этом сообщили 26 января в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова в Петербурге. Dgb-5.ru

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«Накануне утром прием инфекционных больных начал хирургический корпус», — добавили в комздраве.

Напомним, из-за взрывного роста заболеваемости в городе на Неве начали разворачивать дополнительные койки для больных ковидом. Так, 24 января в городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова — Степановапере профилировали 50 коек в инфекционные. Также готовится дополнительно развернуть койки в Педиатрическом медицинском университете.

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