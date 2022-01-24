Владимир, , 15:09 — REGNUM Во Владимирской области 24 января подтверждено 311 новых случаев заражения коронавирусом — на 21 меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 86 тыс. 299 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 78 тыс. 954 пациента, в том числе 337 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3052 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.