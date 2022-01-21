Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано более 2,5 тыс. новых участников прививочной кампании от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 января.

Разработка вакцины Rosminzdrav.ru

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В настоящее время в вакцинации приняли участие 1 млн 986,57 тыс. жителей Ростовской области (+ 2571 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 933,29 тыс. человек (+ 2042 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области темпы вакцинации от коронавируса остаются на невысоком уровне. Однако показатели последней недели заметно выше, чем в период новогодних праздников.

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