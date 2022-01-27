Якутск, , 04:50 — REGNUM Пятая волна коронавируса в Якутии проходит иначе, чем предыдущие. В республике меньше госпитализаций при огромном количестве больных, заявил в передаче «Прямой разговор» глава республики Айсен Николаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он также подчеркнул, что около 30% пациентов с COVID-19 — дети.

По данным оперативного штаба региона, за сутки 26 января заразились коронавирусом 1937 жителей Якутии, в том числе 1491 человек в Якутске. Высокий уровень заболеваемости также в Мегино-Кангаласском, Алданском. Усть-Алданском, Таттинском и Верхневилюйском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, скорость распространения коронавируса в Якутии выросла в семь раз. Министр здравоохранения региона Лена Афанасьева назвала ситуацию с распространением COVID-19 в регионе напряжённой.